شكرا لقرائتكم خبر عن بيان سعودى يونانى يؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لحل أزمات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيان سعودي يوناني مشترك على زيادة التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية الراهنة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال بيان سعودي يوناني، إن التعاون بين البلدين لا يقتصر على الجانب السياسي وإنما كل المجالات، لافتا إلى تسهيل التفاعل بين قطاعي الأعمال والاستثمار بين البلدين، بجانب تأسيس مجلس للأعمال بين البلدين

وأضاف بيان سعودي يوناني: زيادة التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين، بجانب الاتفاق على توطين التقنية والصناعات العسكرية، والتوافق على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحل أزمات المنطقة.