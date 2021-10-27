شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى فى الإصابات اليومية بكورونا بعدد من الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جماعيا فى حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد فى الأردن والمغرب ولبنان والجزائر، مقارنة بما تم تسجيله يوم أمس الإثنين.

ففى الأردن، سجلت وزارة الصحة 1746 إصابة جديدة مقارنة بـ 1602 حالة أمس، ليصل إجمالى الإصابات إلى 854 ألفا و758 حالة، فيما سجلت 11 وفاة جديدة بإجمالى 10 آلاف و976 حالة، وتماثل 1286 حالة جديدة للشفاء ليصل الإجمالى إلى 824 ألفا و993 حالة.

وشهد المغرب ارتفاعا ملحوظا فى الإصابات اليومية، حيث سجلت وزارة الصحة، اليوم، 425 إصابة جديدة مقابل 101 حالة أمس، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين إلى 944 ألفا و803 حالات، بينما تم تسجيل 15 وفاة جديدة بإجمالى 14 ألفا و636 حالة، وتعافى 375 حالة ليصل العدد الكلى للمتعافيين إلى 925 ألفا و125 حالة.

وامتد الارتفاع إلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 527 إصابة جديدة مقابل 235 حالة أمس، ما رفع العدد التراكمى للإصابات إلى 638 ألفا و581 حالة، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بإجمالى 8 آلاف و465 حالة، فيما وصل إجمالى المتعافيين إلى 613 ألفا و770 حالة.

من جانبها، شهدت الجزائر زيادة طفيفة فى الإصابات اليومية، حيث سجلت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، 87 إصابة جديدة مقابل 81 حالة تم تسجيلها أمس، ليصل الإجمالى إلى 205 آلاف و990 حالة، فيما تم تسجيل 5 وفيات جديدة ليصل الإجمالى إلى 5 آلاف و899 حالة، وتماثل 71 شخصًا للشفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بإجمالى 141 ألفا و335 حالة.