شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 18 شخصا فى هجوم لتنظيم داعش بديالى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة 18 شخصا بهجوم مسلح لتنظيم "داعش" الإرهابي في المقدادية بمحافظة ديالى.



وقال المصدر - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عناصر تنظيم داعش الإرهابي هاجموا قرية الرشاد في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى؛ ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وجرح 10 آخرين".



وأشار إلى وصول تعزيزات عسكرية إلى قرية الرشاد في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني وحماية المدنيين العراقيين.