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مقتل وإصابة 18 شخصا فى هجوم لتنظيم داعش بديالى فى العراق

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القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة 18 شخصا بهجوم مسلح لتنظيم "داعش" الإرهابي في المقدادية بمحافظة ديالى.


وقال المصدر - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عناصر تنظيم داعش الإرهابي هاجموا قرية الرشاد في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى؛ ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وجرح 10 آخرين". 


وأشار إلى وصول تعزيزات عسكرية إلى قرية الرشاد في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني وحماية المدنيين العراقيين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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