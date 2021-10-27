شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى: ‏نزع السلاح الحوثى خطوة أولى نحو السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأريانى، إن نزع سلاح جماعة الحوثى ووقف التدخلات وتهريب السلاح الإيراني، هى خطوة أولى نحو السلام الحقيقى فى اليمن.

وأوضح الإرياني- فى تصريح بمناسبة ذكرى تأسيس الأمم المتحدة وأسبوع نزع السلاح، أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الثلاثاء- أن جماعة الحوثى المدعومة من إيران لطخت اسم اليمن واليمنيين، وقرنته فى أذهان العالم بالفوضى والعنف والإرهاب، مؤكدا أن السلام الدائم لن يتحقق إلا عبر نزع أسلحة جماعة الحوثى المتوسطة والثقيلة المنهوبة من مخازن الدولة، ووقف تهريب الأسلحة الإيرانية، والتى تحاول الجماعة الاحتفاظ بها للاستمرار فى قتل اليمنيين، واستهداف الجوار وتهديد المصالح الدولية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إنهاء الحرب وإرساء السلام المستدام، وبناء يمن آمن لليمنيين لا يشكل مصدر قلق أو توتّر أو تهديد للأمن والسلم الإقليمى والدولي، وإعادة ترميم صورته التى شوهها جماعة الحوثي، وتعزيز الثقة مع دول الجوار والإقليم والعالم.

وطالب الإريانى المجتمع الدولى والأمم المتحدة بدعم جهود الحكومة لنزع سلاح جماعة الحوثى بكل الوسائل الممكنة، لبناء وطن آمن ومزدهر، والقضاء على كافة أشكال التهديدات التى يتعرض لها المدنيين فى دول الجوار وخطوط الملاحة البحرية.

وشدد على موقف الحكومة الثابت والمبدأى المبنى على القرارات الدولية وفى مقدمتها القرار 2216 فى الحوار كخيار ونهج لإنهاء الحرب، وأن أيدينا كانت ولا تزال ممدوة للسلام الشامل والعادل والمستدام، وشروطنا واضحة وأبرزها نزع السلاح من جماعة الحوثى وحصره بيد الدولة.