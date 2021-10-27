شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعلن إحباط عملية تهريب سوريين عبر عكار ومقتل اثنين من المهربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش اللبنانى أن دورية من قواته تمكنت اليوم من إحباط عملية تهريب أثناء محاولة عدد من المهربين إدخال مجموعة من السوريين بطريقة غير شرعية إلى داخل الأراضى اللبنانية فى بلدة المقيبلة فى وادى خالد بعكار شمالى البلاد.

وأضاف الجيش اللبنانى أن الدورية تعرضت إلى إطلاق نار فردت بالمثل، ما أدى إلى إصابة مهربين اثنين نقلا إلى المستشفى للمعالجة وما لبث أن فارقا الحياة، فيما فر السوريون وباقى المهربين باتجاه الأراضى السورية.

وأمس، أعلن الجيش اللبناني، أن مديرية المخابرات أنهت تحقيقاتها فى أحداث الطيونة التى شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت فى الرابع عشر من شهر أكتوبر الجارى وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين. وأضاف الجيش أن مديرية المخابرات

وأضاف الجيش أن مديرية المخابرات أحالت الملف مع الأشخاص الذين ألقى القبض عليهم إلى النيابة العامة العسكرية.

وكان وزير الدفاع اللبنانى موريس سليم قد أعلن الأسبوع الماضى أن القوات الأمنية ألقت القبض على 20 شخصا على ذمة التحقيقات فى أعمال العنف الدامية التى شهدتها مناطق الطيونة وعين الرمانة والشياح جنوبى العاصمة بيروت والتى باتت تعرف بأحداث الطيونة.