شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بفلسطين: اعتداء المستوطنين على موظفينا "مرفوض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى فلسطين إن اعتداء المستوطنين على طاقم تابع لها فى محافظة نابلس بشمال الضفة الغربية فى وقت سابق اليوم "مرفوض".

وأضافت فى بيان صحفى أن موظفيها تعرضوا لهجوم من قبل مستوطنين إسرائيليين خلال زيارة ميدانية مع مزارعين فلسطينيين وبالتنسيق المسبق مع الجيش الإسرائيلي.

وأردفت اللجنة تقول إن هذه ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها موظفوها للاعتداء أثناء قيامهم بعملهم فى الضفة الغربية، داعية إلى الاحترام الكامل للمهام الإنسانية البحتة الموكلة للجنة الدولية