شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين فى هجوم للجيش اليمنى فى تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، هجوما على مواقع تمركز الحوثيين غرب محافظة تعز، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العناصر.

وأوضح الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أن هجوم قوات الجيش استهدف المواقع الحوثية فى جبهات العنين وحذران والصياحي.

وفى السياق ذاته، قصفت مدفعية الجيش اليمني، اليوم، مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية جنوب محافظة مأرب، وكبدتها عشرات القتلى والجرحى بالإضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها.

ومنذ أيام، حررت قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية، مواقع عسكرية استراتيجية جنوب محافظة مأرب بعد معارك مع ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن قيادى عسكري، قوله إن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية تمكنت خلالها من استعادة وتحرير مواقع عسكرية استراتيجية على أطراف مديريتى الجوبة وحريب فى جبهات جنوبى محافظة مأرب.