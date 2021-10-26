شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب اقتصادي: خدمات المملكة الإلكترونية تتفوق على دول العالم المتقدمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الكاتب الاقتصادي توفيق السويلم، اليوم الثلاثاء، إن خدمات المملكة الإلكترونية تتفوق على خدمات أغلب دول العالم المتقدمة.

وأضاف السويلم، لقناة “الإخبارية”، أن من يرصد الخدمات الرقمية يجد أننا أفضل من كثير من دول العالم المتقدمة، حيث تحسنت الخدمات الرقمية بأيدي أبنائنا وبناتنا.

وتابع توفيق السويلم، أن العمل التقليدي في السابق أصبح اليوم غير مقبول، وبالتالي تأهيل مواردنا البشرية يتناغم مع هدف مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت اليوم، والمرحلة القادمة تتطلب عقلية غير العقلية النمطية لتحقيق تعافي الاقتصاد وتجاوز مرحلة جائحة كورونا.