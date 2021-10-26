شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من جامعة جدة حول منع لبس البنطال المخالف داخل الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أصدرت جامعة جدة، بيانا حول منع لبس البنطال المخالف داخل الجامعة.

وقالت الجامعة في بيانها إنه إشارة إلى ما تم تداوله، في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التقيد بالزي المحتشم الساتر، ومنع لبس البنطال المخالف داخل الحرم الجامعي، توضح الجامعة أنها تدخل ضمن التوجيهات السامية، والوزارية المعنية، والتوجيهات الكريمة الموجهة، بارتداء الزي المحتشم، وعدم خدش الحياء، والذوق العام، والذي يعبر عن مجموعة الآداب والسلوكيات، والتي بدورها تعبر عن قيم المجتمع السعودي ومبادئه وهويته.

وأكدت الجامعة أن التنبيه هو للباس البنطال الضيق أو القصير، أو الممزق، أو المكشوف منه، والذي لا يتناسب مع وجود منسوبي الجامعة، داخل المنظمة التعليمية والمخالفة الصريحة للوائح.