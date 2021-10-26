صحيفة: منع الزيارة نهائيا عن وزيرة الصحة المصرية باستثناء شخص واحد

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن الفريق الطبي استثنى نجل الوزيرة من منع الزيارة ليتمكن من متابعة حالتها عن كثب ومن ثم طمأنة باقي أفراد الأسرة.

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نقلت عن مصادر خاصة أن عددا من الوزراء وكبار المسؤولين أجروا اتصالات للوقوف على الحالة الصحية للوزيرة، من بينهم مكتب رئيس الحكومة مصطفى مدبولي

وأشارت المصادر إلى أن أكثر المتابعين لحالة الوزيرة هو محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام محلية أن وزيرة الصحة أصيبت بأزمة قلبية حادة نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونقلت هذه الوسائل عن مصادر طبية أن حالة الوزيرة المصرية "غير مستقرة وأنها ما زالت في العناية المركزة حتى الآن وتخضع للمتابعة الطبية الدقيقة".