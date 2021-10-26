شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: تعليق الإضراب غدًا بعد اجتماع لميقاتي مع رئيسي اتحاد العمال ونقابات النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس اتحادات ونقابات النقل البرى فى لبنان بسام طليس، تعليق الإضراب العام لقطاع النقل وعدد من القطاعات المتضامنة معه والذى كان مقررًا، غدًا الأربعاء، بجميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك فى كلمة له عقب اجتماع حضره مع رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى ووزراء المالية يوسف خليل والأشغال العامة والنقل على حمية والداخلية بسام المولوي، مع وفد مشترك من اتحادات ونقابات النقل البرى فى لبنان برئاسة بسام طليس والاتحاد العمالى العام برئاسة بشارة الأسمر.

وقال طليس إن وقف الإضراب يأتى لإتاحة الفرصة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى الإجتماع ودعم قطاع النقل البري.

وأكد أن اللقاء اليوم تناول موضوعات أساسية وهى الدعم ومصادر التمويل، موضحًا أنه تم الاتفاق على دعم قطاع النقل البرى اعتبارًا من مطلع شهر ديسمبر المقبل، حيث يسعى الوزراء المعنيون خلال الشهر المقبل لايجاد مصادر التمويل، ومعالجة موضوع المخالفات فى النقل البرى ومنها البدع الجديدة والمخالفات القانونية التى تقوم بها بعض البلديات لناحية تشغيل باصات ونقل ركاب.

وتطرق اللقاء إلى معالجة ملف الشاحنات المبردة المخصصة للنقل الخارجي، وإعفاء السائقين العموميين من رسوم الفحص الفنى (رسوم الميكانيك).

وتوجه طليس إلى النقابيين فى كل المناطق بالدعوة لوقف الإضراب غدًا، طالما أن الهدف هو الوصول إلى حماية السائقين العموميين، مشيرًا إلى أن الإضراب والتحركات لم تكن هدفًا إنما وسيلة يكفلها الدستور.