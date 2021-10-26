شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك المارونى بشارة الراعى: مشاكل لبنان لا يجب أن تحل فى الشارع ولا بالسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البطريرك المارونى بلبنان مار بشارة بطرس الراعى، عقب لقائه مع الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم الثلاثاء، فى قصر بعبدا، وجود حل دستورى وقانونى مقنع للأزمة الحالية.

وأضاف الراعى فى تصريحات له:" بإمكاننا أن نخرج رويدا رويدا من المأساة التي نعيشها سواء كانت تعطيل الحكومة أو نتائج الأحداث الأخيرة المؤلمة فى الطيونة أو غيرها من المشاكل التي يعيشها الناس على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والتربوية والثقافية"، وفق بيان لرئاسة لبنان.

وشدد البطريرك الراعى على ضرورة تنفيذ هذا الحل في أسرع وقت ممكن، وبعدها تعود الحكومة إلى الاجتماع، مشددا على أن الأمور فى لبنان لا يجب أن تحل في الشارع، مضيفا: "وقد شاهدنا ما الذى يحصل عند وصولها إلى الشارع".

وأستطرد الراعى: "الأمور تحل سياسياً وعندها نستغني عن الشارع والنزاعات. وليس امرا مستحبا النزول الى الشارع عند أي مشكلة، فيصبح عندها الشعب في مواجهة الجيش والقوى الأمنية، وكأن الجيش والقضاء والشعب هم أعداء. أقول للمسؤولين السياسيين، بأن الأمور لا تترك على هذه الحال. السياسة هي فن استباق الاحداث".