شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: البرهان يقرر حل النقابات واللجان التسييرية فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حل كافة اللجان التسييرية في كل مؤسسات الدولة وفي النقابات والاتحادات المهنية والاتحادات العامة لأصحاب العمل القومي.

وذكر تلفزيون السودان، اليوم الثلاثاء، أن القرار يسري اعتبارًا من تاريخ صدوره، على أن تتخذ جهة الاختصاص ما يلزم لتنفيذه.

وفى سياق أخر، أعلنت سلطة الطيران المدني بالسودان، تعليق جميع الرحلات الجوية (القادمة والمغادرة) من مطار الخرطوم الدولي، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وحتى 30 أكتوبر الجاري، الساعة الثانية صباحا (بالتوقيت المحلي).

وطالبت سلطة الطيران المدني، جميع الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مطار الخرطوم بتوفيق أوضاعها، حسب تلك النشرة.