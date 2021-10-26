شكرا لقرائتكم خبر عن أبشر توضح سبب ظهور رسالة test لدى بعض المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت منصة أبشر، مساء اليوم الاثنين، سبب ظهور رسالة نصية تحمل عنوان “test” لدى بعض المستخدمين.

وأشارت المنصة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنه تم إرسال هذه الرسالة لبعض مستخدمي منصة “أبشر”، ضمن تجربة بعض الخدمات.

ولفتت منصة أبشر إلى عدم وجود ما يستدعي اتخاذ أي إجراء من قبل المستخدمين حيال هذه الرسائل التجريبية.