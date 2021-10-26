شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من وزارة النقل بشأن الطرود البريدية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، تحذيرًا عامًا للمستفيدين، من التفاعل مع الرسائل التي تصل لبعضهم عبر البريد الإلكتروني، والتي يتم من خلالها طلب دفع مبالغ مالية كرسوم لاستلام طرود بريدية من منافذ الشحن.

وقالت وزارة النقل، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن :” الرسائل التي تصل للبعض عبر البريد لا تمت للوزارة بصلة، وسوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك”.

وأضافت:” وتهيب الوزارة بجميع المستفيدين بضرورة تقصي الحقائق وعدم الانجراف خلف هذه الرسائل التي تهدف للاحتيال على الجمهور، كما تهيب الجميع باهمية استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، من خلال المنصات الرقمية التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والبريد الإلكتروني للوزارة”.