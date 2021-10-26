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شكرا لقرائتكم خبر عن واتساب تعمل على إطلاق ميزة جديدة تتعلق بالرسائل.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي أن شركة واتساب تعمل على إطلاق ميزة جديدة تتعلق بتقييم رسائل حسابات الأعمال.
وقال السبع، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تعمل واتساب WhatsApp على ميزة جديدة وهي القدرة على تقييم الرسائل من حسابات الأعمال”.
وأضاف السبع، أنه يمكن تفعيل الميزة من خلال النقر مع الاستمرار على رسالة من حساب تجاري، ومن ثم اختيار تقييم الرسالة أو الإبلاغ عنها.
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