تفشي سلالة متحورة لإنفلونزا الطيور في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يبدي خبراء قلقاً من تزايد عدد المصابين بسلالة متحورة من فيروس إنفلونزا الطيور في الصين، تعد أكثر فتكاً بالبشر.



وسجلت الصين قفزة في عدد المصابين بإنفلونزا الطيور هذا العام. ويقول الخبراء إنه يبدو أن سلالة منتشرة من قبل تحورت ويمكن أن تكون أكثر عدوى للبشر.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الصين أبلغتها بـ21 إصابة بشرية بالنوع المتحور (إتش5إن6) من إنفلونزا الطيور عام 2021، مقابل 5 إصابات فقط العام الماضي.

ورغم أن الأعداد أقل بكثير من المئات الذين أصيبوا بالسلالة (إتش7إن9) عام 2017 فإن هذه الإصابات خطيرة وتركت كثيرين من المرضى في حالة حرجة وتوفي 6 منهم على الأقل.

وقال تايش كايكن، أستاذ الأمراض المقارنة في المركز الطبي بجامعة إيراسموس في روتردام: "زيادة الحالات البشرية في الصين هذا العام تثير القلق. إنه فيروس يسبب وفيات أكثر".

وقالت منظمة الصحة العالمية، التي أبرزت زيادة الإصابات في بيان في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول إن معظم الحالات نتجت عن مخالطة الطيور ولا توجد حالات مؤكدة انتقل فيها الفيروس بين البشر.

وأضافت أن المزيد من البحث مطلوب "بشكل عاجل" لتحديد الخطر والزيادة في الانتقال إلى البشر.

وجاء في بيان أصدرته حكومة هونج كونج، أن امرأة (60 عاما) دخلت المستشفى في إقليم هونان، في حالة خطيرة مصابة بالإنفلونزا (إتش5إن6) يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي حين تم الإبلاغ عن إصابات بشرية بالإنفلونزا (إتش5إن6) لم يتم الإبلاغ عن انتشار للسلالة (إتش5إن6) في الطيور بالصين منذ فبراير/ شباط عام 2020.

والصين أكبر مرب في العالم للطيور ومنتج كبير للبط الذي يعد حاضناً لفيروسات الإنفلونزا.