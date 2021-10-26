مصر تعلن عن 3 اكتشافات جديدة للنفط والغاز في صحرائها الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان عبر "فيسبوك"، إن الشركة الإيطالية حققت ثلاثة اكتشافات جديدة فى مناطق امتيازات مليحة وجنوب غرب مليحة، بالصحراء الغربية، والتي تضم اكتشافات بترولية وغازية ومتكثفات.

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وأشارت الوزارة إلى أن الاكتشافات في إمتياز تنمية مليحة جرت من خلال بئرى ياسمين "دبليو- 1 إكس" و"إم دبليو دي- 21"، اللذين حفرتهما الشركة فى منطقة آمان جنوب العميقة بالقرب من حقل غرب مليحة العميق.

ويقع بئر ياسمين "دبليو- 1 إكس" على مسافة 5 كيلومترات غرب حقل ياسمين، وأسفرت اختبارات الإنتاج عن تحقيقه معدل إنتاج يبلغ ألفي برميل يوميا من الخام الخفيف و7 ملايين قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب.

فيما أسفر البئر "إم دبليو دي- 21" الذى رُبط بالفعل على الإنتاج، عن معدل إنتاج مستقر يبلغ 2500 برميل يوميا من النفط الخام، حسبما كشف بيان وزارة البترول.

وأوضحت الوزارة أن الشركة توصلت إلى كشف آخر في امتياز جنوب غرب مليحة، من خلال بئر "إس دبليو إم- 4 إكس"، والذي يبعد 35 كيلومترا جنوب حقل مليحة. وكشفت الاختبارات عن معدل إنتاج نحو 1500 برميل مكافىء زيت يوميا.

وبلغ إجمالى الاحتياطى المؤكد الذى أسفرت عنه الآبار الثلاثة المكتشفة حديثا، نحو 50 مليون برميل مكافىء زيت من الموارد البترولية، وتضيف كلا من الآبار الثلاثة إجمالى إنتاج حوالى 6000 برميل مكافىء زيت يوميا، وفقا للوزارة.

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وأشاد البيان بجهود الشركة الإيطالية، حيث قال إن هذه الاكتشافات تعكس استمرار استراتيجية "إيني" الناجحة فى البحث بالقرب من الحقول، الأمر الذي قالت الوزارة المصرية إن يتيح عائدا سريعا على الاستثمار كونه يربط الاكتشافات بتسهيلات الإنتاج القائمة.

تمتلك "إيني" عبر شركتها التابعة "أيوك"، حصة نسبتها 38% في امتياز مليحة، فيما تمتلك "لوك أويل" الروسية حصة 12%، وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول حصة نسبتها 50%.

وتمتلك "إيني" حصة نسبتها 50% في امتياز جنوب غرب مليحة، والبقية ملك الهيئة المصرية العامة للبترول. وتعمل الشركة الإيطالية في مصر منذ عام 1954 وهى منتج رئيسى ويبلغ إنتاجها حاليا نحو 360 ألف برميل مكافىء زيت يوميا.

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