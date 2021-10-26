وكالة: سفراء السودان في 12 دولة يقولون إنهم يرفضون الانقلاب

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله إن سفراء السودان أيضا لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي وجنيف ووكالات تابعة للأمم المتحدة وجنوب أفريقيا وقطر والكويت وتركيا والسويد وكندا وقعوا على البيان.

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وذكر البيان أن السفراء ينحازون إلى جانب المقاومة الشعبية للانقلاب، بحسب وكالة رويترز.

وظهر قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شاشة التلفزيون أمس الاثنين معلنا حل المجلس السيادي الذي تشكل لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين.

وبينما وصف سياسيون ووزراء هذه الخطوة بالانقلاب، دافع البرهان اليوم الثلاثاء عن سيطرة القوات المسلحة على السلطة قائلا إنه أطاح بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتجنب حرب أهلية، وقال إن ما قام به الجيش لا يعد انقلابا في الوقت الذي يقوم فيه بتصحيح عملية الانتقال السياسي.

وعاد المتظاهرون إلى الشوارع اليوم الثلاثاء للاحتجاج على استيلاء الجيش على السلطة بعد يوم من اشتباكات دموية.

وقال البرهان إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي اعتقل أمس الاثنين مع عدد من أعضاء الحكومة لم يصبه أذى وإنه موجود في بيت البرهان.

وقال "حمدوك ضيف في منزلي وليس معتقلا، وسيعود لبيته بعد هدوء الأمور... حمدوك في منزلي لحمايته من قيود فرضتها عليه قوى سياسية".

وقال مسؤول بوزارة الصحة إن سبعة أشخاص قتلوا في اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن يوم الاثنين.

وادانت الدول الغربية الانقلاب ودعت إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء والوزراء المعتقلين وأضافت أنها ستقطع المساعدات عن السودان إذا لم يحافظ الجيش على تقاسم السلطة مع المدنيين.

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