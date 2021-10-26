شكرا لقرائتكم خبر عن موقف بطولي.. رجل أمن ينقذ محطة وقود من حريق مروع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موقفاً بطولياً لرجل أمن ترجل من مركبته لإطفاء حريق نشب في محطة وقود.

وأظهر المقطع اندلاع حريق بمحطة وقود في إحدى المناطق بالمملكة، بسبب عدم انتباه قائد مركبة بأن العامل لم ينته من تعبئة السيارة فقام بسحب خرطوم ماكينة الوقود، ليندلع حريق بالمحطة.

وعلى الفور تفاعل رجل الأمن وهرول مسرعاً تجاه الحريق وقام بإطفائه بطريقة محترفة باستخدام طفاية حريق لينقذ محطة الوقود من كارثة محققة.