الملكة إليزابيث تمارس أولى مهامها بعد خروجها من المستشفى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

مارست ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أولى مهامها الرسمية، اليوم الثلاثاء، منذ قضائها ليلة في المستشفى ونصيحة أطبائها بالراحة.



وقضت الملكة (95 عاما)، وهي أكبر ملوك العالم سنا وأطولهم جلوسا على العرش، ليلة في مستشفى الملك إدوارد السابع، يوم الأربعاء، بعدما خضعت ”لفحوص أولية“ لتعب لا يتصل بكوفيد-19.

وكانت هذه أول ليلة تقضيها الملكة في المستشفى منذ سنوات، لكن مسؤولين في البلاط الملكي قالوا إنها في حالة معنوية جيدة، وإنها عادت في اليوم التالي إلى محل إقامتها في قلعة وندسور، حيث عادت لممارسة بعض المهام الخفيفة.