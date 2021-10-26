"فيسبوك" تواصل تحقيق أرباح طائلة رغم الأزمات المتلاحقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

تتوالى التسريبات بشأن ”فيسبوك“ كاشفة معها مزيدا من الأسرار أمام الرأي العام، غير أن هذه المعلومات لا تحول البتة دون مواصلة الشبكة الاجتماعية تحقيق أرباح ومحاولاتها إرضاء المستثمرين.



وحققت ”فيسبوك“ أرباحا صافية بلغت 9.2 مليار دولار خلال الربع الثالث، بزيادة 17 % مقارنة مع العام الماضي، وهو نبأ سار نادر تتلقاه المجموعة الأمريكية العملاقة التي تواجه إحدى أسوأ الفضائح في تاريخها.

فمنذ أكثر من شهر، تنشر وسائل الإعلام الأمريكية مقالات بالاستناد إلى ما سُمي ”أوراق فيسبوك“، وهي وثائق داخلية سلمتها بالآلاف المهندسة السابقة في الشبكة العملاقة فرانسيس هوغن إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.