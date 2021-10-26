السودان يعلن تعليق الرحلات من وإلى مطار الخرطوم حتى السبت المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وجاء القرار اليوم الثلاثاء، في وقت تشهد البلاد أزمة سياسية على خلفية إعلان الجيش حل السلطات الانتقالية واندلاع احتجاجات ضد الإجراءات التي خلفت قتلى أمس.

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وقال بيان لمطار الخرطوم الدولي اليوم الثلاثاء إن سلطة الطيران المدني أصدرت "نشرة طيارين (نوتام) بتعليق كافة الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي".

مضيفا بأن القرار يعتبر ساريا "من اليوم 26 تشرين الأول/أكتوبر وحتى يوم 30 تشرين الثاني/أكتوبر 2021 الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي".

وتشهد العاصمة السودانية توترات على خلفية خروج مظاهرات رافضة للقرار الأخير للجيش السوداني بالانقلاب على المكون المدني في مجلس السيادة الحاكم في البلاد.

وأمس الاثنين، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة، متعهدا بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأكد البرهان في خطاب للشعب، الالتزام بالوثيقة الدستورية، حتى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تراعي في تشكيلها التمثيل العادل لأهل السودان قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، متعهدا بإشراك الشباب في برلمان ثوري يراقب أداءها.

وقبل ذلك، أعلن مكتب عبد الله حمدوك، في بيان، اعتقال الأخير وزوجته من قبل قوة عسكرية اقتادتهما إلى جهة غير معلومةن قبل أن يعلن البرهان اليوم أن حمدوك ليس مختطفا وأنه يستضيفه في بيته خوفا عليه من تهديدات لم يفسرها.

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