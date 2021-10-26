فتحي سرور يعلق على قرار السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ

دبي - محمود عبدالرازق - ووصف سرور وهو أحد أبرز رموز "نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك" قرار الرئيس المصري بأنه "تاريخي"، بحسب موقع "مصراوي".

© AP Photo / Vasily Fedosenko

وقال سرور، الخبير القانوني، إن قرار إلغاء الطوارئ يعني أن الأوضاع والتهديدات الأمنية التي كانت تشهدها البلاد منذ عام 2013 قد انتهت.

واعتبر المسؤول السابق أن القرار يعني كذلك أن مصر أصبحت واحة للأمن والأمان مثلما ذكر بيان رئيس البلاد.

وأعلن السيسي، مساء اليوم الإثنين "إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ سنوات"، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد الوصول إلى "الأمن والاستقرار".

وأضاف عبر حسابه على "فيسبوك": "إن مصر باتت بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة"، ممشيرا إلى أنه قرر، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك.