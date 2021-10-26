شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يجدد التزام بلاده بتعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني التزام بلاده بالعمل لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على أن موقف بلاده ثابت في دعم كل الجهود الساعية لتحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال المباحثات التي جمعت العاهل الأردني، خلال زيارته للعاصمة البولندية وارسو اليوم الثلاثاء، مع الرئيس البولندي أندريه دودا، والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية والسياحية والزراعية والدفاعية، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية والدولية، حيث جرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

وجدد الملك عبدالله التأكيد على التزام الأردن بالعمل لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الأردن وقع معاهدة السلام مع إسرائيل قبل 27 عاما، وما زال موقفه ثابتا في دعم كل الجهود الساعية لتحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد العاهل الأردني ببولندا الداعمة لجهود السلام على أساس حل الدولتين، مؤكدا أهمية استمرار دعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي، مشيرا إلى مواصلة بلاده بذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وناقش الجانبان قضايا الأمن الغذائي ووباء كورونا، حيث أكد الملك عبدالله أهمية التعاون العالمي للتصدي لهذه التحديات.

وفي مجال الجهود الدولية، شدد الملك عبدالله على أهمية مواصلة الجهود المبذولة على مختلف الصعد في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.

من جهته، أكد الرئيس البولندي حرص البلدين على توطيد علاقات الصداقة بينهما وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

وعلى هامش الزيارة، وقع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ونائب وزير الخارجية البولندي بيوتر وورزيك مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وزارتي البلدين.

كما وقع الطرفان على برنامج تعاون بين حكومتي البلدين في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم للسنوات 2021-2024.