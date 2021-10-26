شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مائل للبرودة ورياح خفيفة ليلاً على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع خبراء الأرصاد، أن تكون الأجواء دافئة الليلة في عموم مناطق المملكة، بينما يكون مائلاً للبرودة في شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.
كما توقع خبراء الأرصاد، وفقا لـ”طقس العرب”، أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في عموم المناطق.
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