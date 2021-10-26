شكرا لقرائتكم خبر عن بعد القصاص من الجاني.. تفاصيل جريمة قتل مواطن لـ7 من منسوبي تعليم الداير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت، وزارة الداخلية، اليوم، تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحق الجاني الذي ارتكب جريمة قتل 7 من منسوبي مكتب التعليم بمحافظة الداير بجازان، وذلك بإطلاق النار عليهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى فبراير 2016، حين قام مواطن يعمل مدرساً بإحدى مدارس الداير بمنطقة جازان، بهجوم مسلح على مكتب تعليم الداير، وأطلق النار عشوائيا على منسوبي المكتب من سلاح “كلاشينكوف” وتسبب في مقتل 7 من منسوبي مكتب التعليم، وهم: حسن بن محمد بن جبار المالكي، ومحمد بن جبران الخالدي، وحسن بن محمد بن جابر المالكي، وعبدالله بن أحمد جوحلي، وحسين بن سلمان الخالدي، وحسن بن موسى مالكي، وسلطان بن سلمان المالكي.

ليس له خلاف مع أي من العاملين

وذكر حينها مكتب التعليم بمحافظة الداير، أن المعلم منفذ الاعتداء ليس له خلاف مع أي من العاملين، وأن نقله للمدرسة الجديدة تم بناء على رغبته الأولى، كما أن التحقيقات التي أجراها مختصون من إدارة التعليم، توصلت إلى أنه ليس للمعلم المعتدي أي قضية ضد المكتب، أو شكوى أو مطالبة ضد أيّ من منسوبي التعليم بالمحافظة.

وروى الناجي الوحيد في حادثة إطلاق النار بالمكتب، جابر بن يحيى المالكي مدير الشؤون المالية والإدارية بالمكتب وفقاً لـ”الوطن”: “إنه كان أول من قابله الجاني بعد دخوله المكتب، حيث بادر الجاني بالقول: “أخيراً لقيتكم”، ومن ثم أطلق النار عليه، إصابته رصاصتان في الكتف، وسقط أرضاً، كما أصاب آخرين كانوا بالمكتب، ثم اتجه للطابق العلوي حيث يوجد موظفون آخرون”.

“أنتم باقي أحياء؟”

وأضاف جابر قائلاً: “كنا نسمع الطلقات في الأدوار العلوية، وكنت أنا أحاول إخراج الجوال للاتصال، وكنت أسمعه يتمتم بكلمات أثناء نزوله من الأدوار العلوية، وعندما شاهدنا ونحن باقون أحياء قال: “أنتم باقي أحياء… يعني باقي ما متم”، وواصل إطلاق النار علينا من قرب عندها أيقنت أني سأموت هذه المرة لا محالة، فأصوات الرصاص تتساقط بجانبي عندها دخلت في حالة إغماء ولم أفق من الغيبوبة إلا وأنا في المستشفى”.

وعن علاقته بالجاني، قال إنه لا تربطه أي علاقة به، ولم يسبق أن حدث بينهما أي الخليج 365، وأنه يشعر بالصدمة الكبيرة مما حصل، ولا يجد له تفسيراً.

موقف مؤثر

وعن أكثر المواقف تأثيراً بالنسبة له، قال إن أحد المتوفين كان قد انتهى من عمله، وعندما همّ بالمغادرة من المكتب طلبت منه أن ينتظرني للحظات فكان مصيره الموت.

تنفيذ القصاص

وعقب ارتكابه الجريمة تمكنت السلطات الأمنية من القبض على الجاني، ويُدعى عبد الله جابر المالكي يبلغ من العمر 35 عاماً، ووجهت له تهمة القتل عمدا، وباشرت التحقيق معه، وأحالته إلى الجهات المختصة، وصدر حكم بقتله قصاصا، ليُنفذ اليوم الثلاثاء الموافق 20 / 3 / 1443هـ بإصلاحية السجون بمنطقة جازان.