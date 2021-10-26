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شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «الغذاء والدواء» بشأن العبارات التحذيرية المدونة على عبوات المنتجات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شددت هيئة الغذاء والدواء، على ضرورة قراءة العبارات التحذيرية المدونة على عبوات المنتجات، مؤكدة أنها تمكن المستهلك من معرفة بعض المكونات التي قد لا تناسب حالته الصحية.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: ” إن العبارات التحذيرية تكتب على بطاقة المنتجات الغذائية لتوضيح المكونات التي لا تتناسب مع بعض فئات المجتمع مثل: «الحوامل، والمرضعات، والأطفال، ومرضى القلب، والرياضيين”.
وأشارت إلى أن المنتجات الغذائية المحتوية على كافيين بكمية تزيد عن 150 ملغ/لتر، غير مناسبة للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والرياضيين، كما أن تناول المنتجات المحتوية على السوربيتول أو الزيليتول، بكمية تزيد على 40 جم في اليوم قد يسبب الإسهال.
وأكدت «الغذاء والدواء»، أنه في حال احتوى المنتج الغذائي على أي من العبارات التحذيرية، فإن للمستهلك الحق في اختيار المنتج الغذائي أو تركه.
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