كبرى شركات التكنولوجيا الروسية توقع على تأسيس دستور أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

وقعت مجموعة شركات روسية ومنظمات على دستور أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار منتدى حول آداب وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، المنعقد حاليا في موسكو.



وسيصبح المستند جزءا من مشروع روسي للذكاء الاصطناعي واستراتيجية تطوير المجتمع الرقمي للفترة 2017-2030.

ويحدد الدستور المبادئ الأخلاقية العامة ومعايير السلوك التي ينبغي أن توجه المشاركين في العلاقات في مجال الذكاء الاصطناعي. وتطبق الوثيقة على تنفيذ واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة في روسيا.

وتنقسم الوثيقة إلى قسمين، يشملان موضوعات مثل تحفيز تطوير الذكاء الاصطناعي وزيادة الوعي بأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي وتحديد الذكاء الاصطناعي في التواصل مع البشر وأمن المعلومات.

ووفقا لمسؤول في الحكومة الروسية فإن نحو 20 دولة تتعامل اليوم مع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وتم إعداد الدستور من قبل تحالف للذكاء الاصطناعي في روسيا، الذي يضم مجموعة شركات منها "سبيربنك" و"غازبروم نفط"، والمركز التحليلي التابع للحكومة الروسية ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية.