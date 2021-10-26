التحالف العربي يعلن مقتل 85 عنصرا من "أنصار الله" في معارك بمأرب

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف العربي إنه نفذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر الميلشيا [في إشارة إلى جماعة الحوثيين] في الجُوبة [جنوبي محافظة مأرب] والكسارة [غربي مأرب] خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضاف أن "عمليات الاستهداف شملت تدمير 9 آليات عسكرية والقضاء على 85 عنصرا إرهابيا"، على حد وصفه.
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والقتال في مأرب يمثل جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
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