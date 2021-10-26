العراق يعد ملفا لمقاضاة إيران أمام محكمة العدل الدولية بسبب استغلالها المياه

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وأوضح مستشار وزارة الموارد المائية في العراق عون ذياب، في حوار لسبوتنيك اليوم الثلاثاء، أن "الوزارة أكملت ملف رفع دعوى رسمية ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية بسبب استغلال إيران للمياه المشتركة وحفر قنوات لاستجرار المياه إلى الجانب الإيراني".

© REUTERS / Suhaib Salem

وأكد أن الملف حاليا أمام الجهات العليا في البلاد.

وكان وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، قال في يوليو/تموز الماضي إن بلاده "تحدثت مع إيران وتركيا للاتفاق على بروتوكول تقاسم المياه، ولم تحصل على إجابة حتى الآن".

وهدد الحمداني باللجوء إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة في حال عدم التزام إيران بإطلاق الحصص المائية.

وتأزّم الوضع المائي في العراق، بعد شحّ المياه في نهري دجلة والفرات، خاصة بسبب السدود التي تبنيها تركيا وإيران وامتلاء مجاريهما بكمّ هائل من نفايات كل المدن التي يعبرانهما.

وكانت وزارة الزراعة العراقية، أعلنت عن اتفاق وشيك مع السعودية يهدف إلى حل مشكلة شح المياه في العراق.