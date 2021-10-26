نائب تونسي يتوقع حدوث أزمة خبز في بلاده قريبا

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب ما كتبه العياري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: "مخزون القمح اللين، يكفي فقط لنهاية نوفمبر، القمح اللين الي نعملوا بيه الخبز".

وأكد النائب التونسي عدم وجود ما سيتم به شراء القمح لتعويض هذا النقص، والذي سيؤدي حتما بحسبه إلى أزمة خبز.

وقال: "ديوان الحبوب فالس، رغم ذلك، لأسباب مجهولة، في عوض يشري قمح لين، شرى بطو قمح صلب".

وقال: "يبدو أننا، بفضل السياسة الحكيمة، متع 75 يوم بلاش حكومة، حتى الخبز، بش نشوفو الدول الصديقة و الشقيقة''.

واستنكر العياري ما يظهر من ثراء على بعض المسؤولين قائلا: "صاك نجلاء ب8 ملاين و ما عندكمش مخزون قمح وأزمة إقليمية يلزمكم تختاروا فيها صفكم في الأفق والسبراد متاعكم إلي على حسابه تتحسب فوائض قروضكم وصل 1400 حاجة من وراء العقل، معناها السوق العالمية ما عندهاش ثقة في بلادكم والشعب يتضور جوعا".

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