شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الليبى عبد الحميد الدبيبة يتوجه بكلمة إلى أهل برقة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة سيوجه الليلة عند الساعة التاسعة مساء رفقة عدد من وزراء حكومته كلمة لأهل برقة، وذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن هذه الكلمة لرئيس الحكومة الليبية هي رسالة طمأنه لكل الليبيين بصفة عامة وللأخوة في المنطقة الشرقية بصفة خاصة بأن ليبيا واحدة ، وأن برقة هي جزءا لا يتجزأ من الوطن.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة في تصريحات لوكالة "وال" الرسمية أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة لكل الليبيين شرقا وغربا وجنوبا ، وأنها مسؤولة عن تقديم كل الدعم والمساعدة والعون والخدمات لكل ليبي أينما كان وأينما وجد سواء في الداخل أو الخارج ، وأنها لن تفرق بين ليبي وآخر ، وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات ، مؤكدا أن الكلمة ستوضح العديد من الحقائق وتضعها أمام كل الليبيين لدحض كل الافتراءات والمزاعم التي يسوق لها البعض بهدف تشويه الحكومة وزرع بذور الفتنة والانقسام بين الليبيين بدعاوي باطلة لا تستند إلا لأكاذيب مكشوفة لدى المواطن الليبي.

ولفت إلى أن رئيس الحكومة الليبية وعدد من الوزراء سيضعون أمام الليبيين مشاريع وبرامج الحكومة في التنمية وتقديم الخدمات ضمن برنامج عودة الحياة والتي تشمل كل المناطق والمدن الليبية بدون استثناء أو تهميش كما يزعم البعض من مروجي الشائعات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة أن رسالة رئيس الحكومة ستأتي خلال لقائه بعدد من الوزراء والأجهزة التنفيذية من اجل إيضاح الصورة بأن من يسوق بأن هناك صراع مناطقي بين الشرق والغرب فهو غير صحيح ، بل هناك مجموعة تقوم بتسويق هذه الشائعات من اجل مصالح ضيقة .

وأشار إلى أن الهدف من هذا اللقاء الذي سيتابعه الليبيين الليلة هو الرد عن الادعاءات التي تتهم حكومة الوحدة الوطنية بالجهوية وتهميش المنطقة الشرقية، من خلال استعراض حصة المنطقة الشرقية من المناصب في الحكومة والسفارات ومؤسسات الاستثمار والمؤسسات التابعة للنفط والموفدين للتعليم بالخارج، بالإضافة لحصتها في مشاريع برنامج عودة الحياة والقيم المالية المخصصة للمشروعات التابعة للمواصلات والإسكان والتعمير وجهاز تطوير المباني الإدارية.