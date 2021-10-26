مستوطنون إسرائيليون يصيبون 3 موظفين من الصليب الأحمر بحروق فى الوجه

القاهرة - سامية سيد - اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على طاقم من الصليب الأحمر في قرية بورين جنوب نابلس، وأصابوا ما لا يقل عن 3 من موظفيه بحروق في الوجه.

وقال شهود عيان إن المستوطنين هاجموا الطاقم بغاز الفلفل في أثناء تفقده الأضرار الناجمة عن اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين، حيث أصيبوا على إثرها بحروق في الوجه.

وارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأراضيهم، خاصة في موسم قطاف الزيتون.

ويقوم المستوطنون باقتلاع الأشجار من جذورها، ويحرقونها ويجرفون الأراضي وأحيانا يستخدمون المياه العادمة من أجل إتلاف المحصول الذي يعتمد عليه كثير من المزارعين الفلسطينيين في معيشتهم.