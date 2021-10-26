شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: لن نسمح لأي حزب يتبنى إيديولوجيا عقائدية بالسيطرة على السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة لن تسمح لأي حزب يتبنى إيديولوجيا عقائدية بالسيطرة على السودان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، بالخرطوم، ونقلته فضائية اكسترا نيوز الاخبارية تعهدنا للمجتمع الدولي أننا سنقوم بحماية عملية الانتقال في السودان.

ولفت إلى أن قانون الطوارئ لا يقصد منه تهديد الحريات السياسية أو الشخصية، كما أشار إلى أن الحكومة المقبلة لن تضم أي قوى سياسية، قائلا: نعمل على أن تشكل الحكومة المقبلة من كفاءات وطنية مستقلة.