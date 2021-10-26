شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح البرهان: تشكيل مجلس سيادة وحكومة بتمثيل حقيقى وتعيين رئيس جديد للوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، "مصممون على تحقيق الانتقال السياسي وتنفيذ ما ورد في الوثيقة الدستورية".

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الثلاثاء، بالخرطوم، ونقلته فضائية إكسترا نيوز الإخبارية، وأوضح البرهان، أن الوثيقة الدستورية لم تلغ ولكن فقط المواد الخاصة بمشاركة المدنيين.

وقرر البرهان تشكيل مجلس سيادة وحكومة بتمثيل حقيقي يشمل الجميع، كما سيتم تعيين رئيس جديد للوزراء في السودان، وسيتم اختيار وزير من كل ولاية سودانية في الحكومة المقبلة، وسنحرص علي أن يكون المجلس التشريعي من شباب الثورة.

وأكد المسئول السودانى: "نريد تمثيل كل أهل السودان في الحكومة المقبلة وهذا التوجيه سيعطى لرئيسها"، ومصممون على تحقيق الانتقال السياسي وتنفيذ ما ورد في الوثيقة الدستورية.

وأضاف: "نؤمن بأن لجنة إزالة التمكين ضرورية لتفكيك نظام حكم 30 عاما ونريد أن تعمل بحياد، ونريد أن نبني دولة المواطنة وضمان حرية التعبير، ونريد أن نرى مبادئ فوق دستورية نؤسس فيها لعلاقة الدين بالدولة، ولا حجر على الآراء ولكن من دعا للعنصرية والجهوية سيقدم للعدالة".