شكرا لقرائتكم خبر عن «لعبة الحبار» تطبيق يسرق حساباتك المصرفية.. احذره والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذر تقنيون، محبي “لعبة الحبار” من تنزيل تطبيق احتيالي على أندرويد يحمل اسم مسلسل “نتفليكس” الشهير، يمكن أن يختلس الأموال منهم سراً.

واستغل محتالون شعبية المسلسل الكوري الجنوبي في عمليات الاحتيال، حيث يحاول مجرمو الإنترنت جني الأموال من المشجعين المطمئنين.

واكتشف باحثون أن أحد التطبيقات التي يُفترض أنها مخصصة لخلفيات مبنية على “لعبة الحبار” كان في الواقع يقوم بتثبيت البرامج الضارة “Joker” على أجهزة أندرويد. وكان التطبيق متاحا على متجر “جوجل بلاي” إلى جانب مئات التطبيقات الأخرى حول سلسلة “نتفلكس”.

وأبلغ باحث البرامج الضارة لوكاس ستيفانكو من ESET “جوجل” عن المشكلة بعد أن اكتشف أن التطبيق يقوم بتثبيت برامج ضارة، وفقاً لصحيفة “ذا صن”.

وأشارت التقارير إلى أن أي شخص يقوم بتنزيل تطبيق (Squid Game Wallpaper 4K HD) يقع ضحية لعملية احتيال مكلفة باستخدام الرسائل النصية القصيرة. وقالت التقارير أيضا إن المتسللين يستخدمون التطبيق كوسيلة للسيطرة على الأجهزة.

ومنذ ذلك الحين، حذفت “جوجل” التطبيق من متجرها الإلكتروني، ومع ذلك ما يزال يتعين على المستخدمين التحقق من أجهزتهم إذا قاموا بتثبيت التطبيق سابقا قبل حدوث الحذف.