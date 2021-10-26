شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الحالات لا تشملها ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن عدد من الحالات التي لا يشملها قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.
وأضافت أنه من أول نوفمبر المقبل فإن هناك منشآت لن يشملها قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة، وهي :
1-التوريدات الي تتم بين منشاة ومنشأة أخرى.
2- التوريدات التي تتم بين المنشآت والأفراد.
3- التوريدات التي تتم من قبل مقاولي الباطن لمقاول رئيسي متعاقد مع جهة حكومية.
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