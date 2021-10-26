فيروس كورونا يحاصر مدينة بأكملها بالصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

فرضت السلطات الصينية، الثلاثاء، إغلاقا على مدينة لانتشو التي يقطنها 4 ملايين نسمة؛ لاحتواء موجة إصابات محلية بفيروس كورونا.



وأمرت السلطات سكان المدينة بعدم مغادرة منازلهم إلا للطوارئ. وتأتي القيود في وقت سجّلت الصين 29 إصابة محلية جديدة، بينها ست حالات في لانتشو، عاصمة مقاطعة قانسو (شمال غرب).

وقال مسؤولون في لانتشو إن "دخول وخروج السكان" سيخضع لضوابط صارمة وسيقتصر على جلب الأساسيات أو العلاج الطبي. وجاء في بيان للسلطات "على التجمّعات السكنية بكافة أشكالها تطبيق إدارة مغلقة".

وتضاف القواعد الأخيرة إلى أوامر عزل منزلي فرضت على عشرات الآلاف في شمال الصين، حيث تم الحد من إمكانية زيارة المواقع السياحية، فيما صدرت توجيهات للسكان بعدم مغادرة المدينة إلا للضرورة.

ويذكر أن موجة الإصابات الأخيرة في الصين مرتبطة بتفشي متحور دلتا شديد العدوى، إذ بلغت حصيلة الإصابات جرّاء الموجة الأخيرة أكثر من مائة حالة في غضون أسبوع.

وحذّر مسؤولون صحيون من احتمال ظهور إصابات جديدة مع تكثيف الفحوص في الأيام المقبلة لمكافحة موجة الإصابات التي قيل إنها على صلة بمجموعة من سياح الداخل.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين قد أعلنت في وقت سابق، الثلاثاء، أن البر الرئيسي سجل 43 إصابة جديدة بكوفيد-19، الاثنين، ارتفاعا من 39 إصابة في اليوم السابق. وقالت اللجنة في بيان إن 29 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا انخفاضا من 35 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 26 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 19 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وسجل البر الرئيسي الصيني ما إجماليه 96840 إصابة مؤكدة بكوفيد-19، في حين لا يزال إجمالي الوفيات ثابتا عند 4636 حالة وفاة.

عالميا، ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا، الثلاثاء، إلى 244.85 مليون شخص، في حين بلغ عدد الوفيات 4 ملايين و971 ألف حالة. وبلغ عدد حالات الشفاء 221 مليونا و983 ألفا و326 حالة.