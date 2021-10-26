شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حصيلة إصابات كورونا تتجاوز الـ5 ملايين بإسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ5 ملايين حالة، بتسجيل 4485 إصابة جديدة منذ يوم الجمعة الماضي.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 54 وفاة جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس منذ يوم الجمعة الماضي.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 5002217، فيما بلغت الوفيات 87186.

وتلقى أكثر من ثلاثة أرباع سكان إسبانيا التطعيمات الكاملة ضد فيروس كورونا، ورفعت السلطات مؤخرا معظم قيود التباعد الاجتماعي، باستثناء قيد ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.