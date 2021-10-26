شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول ساعة Watch Series 7 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف الاختبار العملي للساعة الذكية أبل Watch Series 7 الجديدة أن الشركة نجحت في حيلة تكبير الشاشة 20% مع الاحتفاظ بنفس مقاس جسم الساعة.



وتم تحقيق ذلك من خلال تقليل حواف الشاشة، التي تبلغ 1.7 ملم حاليا، ومن التأثيرات الإيجابية لهذه الفكرة إمكانية مواصلة استعمال جميع الأساور السابقة مع الساعة الذكية الجديدة.

وقد سعى مصممو الإصدار Watch Series 7 إلى تكبير الشاشة لإظهار المزيد من النصوص ومقاطع البيانات عليها؛ حيث يتم حاليا استغلال المساحة الإضافية لعرض الأزرار والحروف بحجم أكبر.

كما تساعد الشاشة الكبيرة في جمع المعلومات بسرعة.

ومقارنة بالإصدار Series 6 فإن حجم الشاشة قد زاد بمقدار واحد ملم فقط (41 ملم بدلا من 40 ملم و45 ملم بدلا من 44 ملم)، وعلى الرغم من أن هذه القيمة ليست كبيرة، إلا أنها في الواقع تسهل على المستخدم قراءة مقطع كبير من النص ومشاهدة المزيد من التفاصيل دون الحاجة إلى التمرير على الشاشة.

كما يمكن النقر على أزرار الاستعمال الظاهرة على الشاشة أو النقر على الأرقام الخاصة بإلغاء قفل الشاشة.

ونجحت أبل في تحسين نظام التشغيل watchOS 8 باستمرار لكي يتناسب مع الشاشة الجديدة، علاوة على ظهور الأرقام بحجم أكبر بكثير عند الاتصالات الهاتفية في تطبيق الهاتف، ويظهر نفس التأثير عند استعمال الآلة الحاسبة.

أبل تحدث نظام watchOS 8

وفي السابق كان المستخدم يتمكن من إملاء النصوص على الساعة الذكية أبل ووتش عن طريق المساعد الصوتي أبل Siri أو أن يتم كتابتها بصعوبة بالغة على الشاشة، وتظهر هنا أهمية الشاشة الأكبر في الإصدار أبل Watch 7، والذي يزخر بلوحة مفاتيح كاملة على الشاشة، وبالتالي يتمكن المستخدم من الكتابة باللغة الإنجليزية (فقط) بصورة جيدة، ولا تزال اللغات الأخرى تعاني من بعض أوجه القصور.

وأكدت الشركة الأمريكية أن شاشة الساعة الذكية أبل Watch Series 7 تمتاز بأنها أكثر سطوعا من الموديل السابق بنسبة 70%، وهو ما يعني ظهور واجهات الساعة والأدوات الإضافية بشكل أكثر وضوحا من الموديلات السابقة، علاوة على تجهيز الساعة الذكية الجديدة بزجاج أمامي غير قابل للكسر وعناصر إحكام جديدة لمنع توغل الغبار وفقا لفئة الحماية IP6X، وبالتالي فإنها تعتبر أكثر إصدارات أبل Watch مقاومة للأتربة.

وليس هناك قفزات كبيرة فيما يتعلق بفترة تشغيل البطارية، فبينما تقوم الشركات الأخرى بخفض استهلاك البطارية من خلال إيقاف الشاشة تماما أو فصل الوظائف الأخرى باستمرار، فإن شركة أبل أكدت أن شحنة البطارية تكفي استعمال الساعة الذكية طوال اليوم تقريبا دون الحاجة إلى إعادة شحنها.

وبطبيعة الحال تعتمد فترة تشغيل البطارية على طريقة الاستخدام، فإذا اعتمد المستخدم على التنقل بواسطة النظام العالمي لتحديد المواقع GPS باستمرار أو تشغيل الموسيقى أو البودكاست عن طريق الساعة الذكية، فإن شحنة البطارية تكفي المستخدم من الصباح حتى الذهاب للنوم.

وأجرت أبل تغييرا كبيرا في تقنية الشحن، وهو ما أحدث فرقا كبيرا بين الساعة الذكية الجديدة والموديلات السابقة؛ حيث قامت الشركة الأمريكية بإرفاق كابل جديد للشحن السريع مع قابس USB-C، وخلال الاختبار العملي تم شحن الساعة الذكية أبل Watch Series 7 من صفر إلى 82% في غضون 45 دقيقة، وبالتالي يتم شحن الساعة الذكية الجديدة بنسبة 30% أسرع من الموديل السابق.

وتتيح وظيفة الشحن السريع إمكانية استعمال ساعة أبل Watch الجديدة بدون مشاكل على مدار الساعة؛ حيث يمكن شحن الساعة الذكية بدرجة كافية لتتبع عدد ساعات النوم أو فترة أطول، وفي الصباح يكفي شحنها لمدة 45 دقيقة لاستعمالها طوال اليوم، وتعتمد أبل على معيار شحن خاص بها، ولا يمكن معه استعمال لوحات الشحن اللاسلكي الشائعة.

وعلى صعيد الجوانب التقنية ليس هناك جديدا فيما يتعلق بالمعالج؛ حيث أصبح المعالج S6 في الإصدار Series 6 يحمل اسم المعالج S7، ولكن الشركة الأمريكية أكدت أنها قامت بمواءمة المعالج ليتناسب مع الجسم الأكبر قليلا، كما تتطابق المستشعرات المركبة في الساعة الذكية الجديدة مع مستشعرات الموديل السابق.

وتقوم ساعة أبل بقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم وإجراء تسجيل بسيط لكهربية القلب، بالإضافة إلى توافر مستشعر التسارع والجيروسكوب لاكتشاف حالات السقوط على الأرض، كما يمكن قياس ضغط الدم على غرار الموديلات المنافسة سامسونج Galaxy Watch 4 أو آسوس VivoWatch BP.

وتأتي ساعة أبل Watch Series 7 في جسم مصنوع من الألومنيوم 40 ملم والموديل الأكبر قياس 44 ملم، وتتوفر بالألوان الأزرق والأحمر ولأول مرة باللون الأخضر، وتدعم الساعة الذكية من أبل وظيفة الواي فاي والاتصالات الهاتفية الجوالة نظير تكلفة إضافية.

وتتوفر الساعة الذكية Watch Series 7 في جسم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وباللون الفضي والجرافيت والذهبي، وتدعم هذه الموديلات وظيفة الاتصالات الهاتفية الجوالة، علاوة على توافر إصدار من التيتانيوم والموديل الفاخر Watch Hermès بسوار أنيق.