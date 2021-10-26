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تداول فيديو لموقف أمير قطر مع ولي عهد الكويت أمام محمد بن سلمان

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دبي - محمود عبدالرازق - ويظهر في مقطع الفيديو، الذي نشرته "قناة الإخبارية" ، محاولة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تقديم ولي عهد الكويت للسلام على ، فيما وصف بأنه جاء "تقديرا لفارق السن"، كما أظهر الفيديو، العناق الحار بين ولي عهد الكويت والأمير .

وأعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمس الاثنين، عن إطلاق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء، متعهدا بأن تصبح الرياض واحدة من أكبر المدن المستدامة في العالم.

من جهتها، أعلنت دولة قطر أنها ستقوم بزراعة 10 ملايين شجرة خلال الأعوام المقبلة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد جزءا من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تم الإعلان عنها في المملكة العربية السعودية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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