أمير قطر يتحدث عن المناسبة الكبرى التي ستظهر الوجه الناصع لشعوب الخليج

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الشيخ تميم، خلال كلمته في افتتاح الفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى، إن "قطر ماضية في جهود تحقيق رؤية 2030"، لافتاً إلى أن إعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة يتطلب تقييم المرحلة الماضية.

وفيما يتعلق بمجلس التعاون الخليجي، قال أمير قطر إن "علاقات الأخوة والتاريخ والجغرافيا تجبرنا على الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي"، مؤكدا "حرص قطر على تجاوز الخلاف في مجلس التعاون بالحوار والسعى لترسيخ الوفاق الذي تحقق في قمة العلا".

وحول استضافة كأس العالم بعد عام من الآن، كشف أمير قطر أن البطولة هي مناسبة كبرى، ستظهر البلد وانفتاح الشعب وستظهر الوجه الناصع لشعوب الخليج.

​وأصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أمرا أميريا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء القطري.

وقال الديوان الأميري، إن "الأمر الأميري شمل تعيين 13 وزيرا في الحكومة القطرية"، مشيرا إلى أن الوزراء المعيين أدوا اليمين الدستوري أمام أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، موضحا أن "الأمير عين علي بن أحمد الكواري، وزيرا للمالية، ومحمد بن حمد بن قاسم وزيرا للتجارة، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة للتربية والتعليم، ومحمد بن عبد الله السليطي وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء".

وشهد أمير قطر، الأسبوع الماضي، حفل تخريج دفعة 2021 من طلاب جامعة قطر، والذي أقيم بمجمع الرياضات والفعاليات في الجامعة.

وتخلل الحفل كلمة ألقاها رئيس جامعة قطر، الدكتور حسن راشد الدرهم، الذي أشاد بإجراء انتخابات أول مجلس شورى قطري، واعتبرها "استحقاقا دستوريا وهو ما يشكل بداية لحقبة جديدة في مسيرة النهضة الشاملة لوطننا الغالي قطر". كما نوه الدرهم بجهود قطر وحكومتها في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، ونجاح جامعة قطر في مواصلة أداء رسالتها وأدوارها دون الإخلال بالإجراءات الوقائية .

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