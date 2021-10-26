الصدر يتوعد مرتكبي هذه الأفعال... بينهم المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وتوعد الصدر مرتكبي بعض المخالفات، بينها "المجاهرين بالإفطار في نهار شهر رمضان"، والمتعدين على الأرصفة والمتحرشين، بالتعامل بحزم.

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وقال مقتدى الصدر في بيان، اليوم الثلاثاء، نشره على حسابه بموقع "تويتر" إن على الحكومة المقبلة الالتزام بتوفير عيش كريم للمواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم، مقابل التزام المواطنين أيضا بتطبيق القانون.

وأضاف: "سياستنا المستقبلية هي التعامل بحزم وفق القانون ضد أي مواطن يتعدى على القانون كالتعدي على أنابيب الماء وأسلاك الكهرباء، أو استغلال الأرصفة والأماكن العامة والمخالفات المرورية وإطلاق العيارات النارية في المناسبات أو قطع الشوارع في الاحتفالات".

وتشمل المخالفات التي توعد الصدر مرتكبيها "ترويج الإشعات الكاذبة ونشر الفتنة الطائفية، وتعاطي الرشوة والتعدي على الكوادر التعليمية والطبية، وإصدار الشهادات المزورة ورفع الأسعار والاحتكار، والاستيلاء على الأراضي أو بيوت الأقليات والبناء العشوائي".

كما تشمل "استعمال مواقع التواصل الاجتماعي في الابتزاز والخطف والتهديد، والتجاهر بالإفطار في نهار شهر رمضان والتحرش والاعتداءات الجنسية والعنف الأسري وتعاطي المخدرات، والاعتادء على السيطرات الأمنية والمرورية وعصابات التسول".

وشدد الصدر على أن تطبيق القانون على المسؤول أولا وعلى المواطن ثانيا، من شأنه أن يجعل العراق "خاليا من الجرائم والذنوب... وليكون القانون هو الحاكم لا الأهواء والنزوات والتصرفات الشخصية".

يشار إلى أن التيار الصدري بزعامة الصدر، حصل على أعلى مقاعد في البرلمان العراقي خلال الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في العاشر من الشهر الجاري، بـ73 مقعدا من أصل 329، ما يخوله ترؤس الحكومة المقبلة.