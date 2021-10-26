عون يشدد على عودة جلسات مجلس الوزراء وضرورة عدم التدخل بالتحقيقات الجارية بشأن مرفأ بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عون لدى استقباله البطريرك الجديد للأرمن الكاثوليك، رافائيل ميناسيان: "لا مجال لعودة الحرب الأهلية في لبنان"، موضحا أن "تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة التي وقعت في بيروت قد انتهت".

كما دعا عون إلى عودة جلسات مجلس الوزراء اللبناني سريعا، للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال عون بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، إنه ينبغي على مجلس الوزراء اللبناني العودة للاجتماع سريعا من أجل تحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف عون قائلا: "اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي ما زالت تقوم بعملها ولكن مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان".