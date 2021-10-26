العراق يحدد موعد إكمال "نفق الحرير"

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت الشركة العامة إلى أنَّ بداية العام المقبل ستشهد إكمال (النفق المائي المغمور أو نفق الحرير).

وبحسب ما نقلته وكالة "صدى"، فقد قال مدير الإعلام في الشركة أنمار الصافي: إن "الشركة تعمل بشكل جاد وكبير على تحسين أعماق القنوات الملاحية عبر إعادة العمق التصميمي لهذه القنوات الملاحية وواجهات الأرصفة إلى 12.5 متراً لكي تستطيع استقبال البواخر الكبيرة".

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وأضاف الصافي، أنه "في السابق كانت البواخر الكبيرة تضع حمولاتها في موانئ قريبة ويتم تفريغها ونقلها في بواخر صغيرة، أما الآن فتنطلق البواخر الكبيرة من موانئها وتصل إلى موانئنا بشكل مباشر حتى وإن كانت كبيرة وعملاقة فهي قادرة على الرسو في الموانئ العراقية بسلامة وأمان".

وأشار الصافي إلى أن "مدير عام موانئ العراق فرحان الفرطوسي ناشد الشركة الالتزام بتوقيتاتها وقد أبدت تطمينها للشعب العراقي بأن العمل سيُنجز ضمن المدد القانونية أو ربما قبل المدد المتفق عليها".

وأوضح أن "عمق الميناء المتفق عليه هو 19,8 مترا وهذا الرقم لا يمكن التلاعب به لأنه من ضمن التصاميم التي وضعها المصصم الايطالي وهي تتابع وتراقب من قبل ادارة الموانئ والاستشاري الايطالي".

يذكر وأن مشروع "نفق الحرير"، وهو أول نفق في العراق لمرور الشاحنات تحت الماء.