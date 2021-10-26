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رد مسؤول سعودي رفيع على "أسئلة محرجة" بشأن بايدن يثير تفاعلا في البلاد

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، إن "رد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان يعكس المهنية والشمولية في الحديث وتحديد النقاط الحقيقية والأساسية لأسباب ارتفاع النفط بعيداً عن تصدير الأزمات أو الخطابات الشعبوية والتهرب من المسؤولية".

من جهته وصف عبدالرحمن العريني، الأسئلة التي رد عليها الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي بـ"أكثر الأسئلة إحراجا".

أما عايض آل سويدان فقال في تغريدة إن "وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أكد لبلومبيرغ أن وقف الصادرات الأمريكية للخارج أحد الحلول التقنية المتاحة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد ربط في جلسة حوارية لشبكة CNN، ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا لمستويات قياسية، بالمملكة العربية وقلة العرض من دول أوبك و"الكثير من الأشخاص في الشرق الأوسط" الذين يريدون التحدث معه لكنه يستبعد التحدث معهم.

وجاء رد الأمير عبد العزيز في مقابلة على قناة بلومبيرغ، حيث قال إن "أسعار الوقود ارتفت بسبب قلة المخزون في الولايات المتحدة، أسعار الوقود مرتفعة لأن هناك ما بين 2 إلى 2.5 مليون برميل من القدرة الإنتاجية لا تزال معطلة بسبب الإعصار".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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