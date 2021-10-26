استكمال متابعة إجراءات وصول الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الملا، بحسب بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أن لقائه بنظيره اللبناني يأتي استكمالا لمباحثات متابعة الاجراءات التنفيذية والخطوات التي تم اتخاذها للوصول بالغاز الطبيعى المصري إلى لبنان في إطار "التزام الدولة المصرية على دعم ومساندة اللبنانيين لتخطي أزمة الطاقة الحالية من خلال توفير إمدادات الغاز الطبيعى التي يحتاجونها".

وأشار الملا، وفقا للبيان، إلى أنه تابع ونظيره اللبناني مجريات الاجتماعات المكثفة التي يعقدها المسؤلون التنفيذيون بقطاع البترول والغاز في كلا البلدين عبر الفيديو للانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة باتفاقيات توريد الغاز الطبيعى والاتفاق على البرنامج الزمنى لوصول الغاز.

من جانبه أكد وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني الاهتمام المشترك بسرعة إنهاء الاجراءات اللازمة لوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان.

وأضاف أنه تم الاتفاق على إجراء المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز الطبيعي الواصل بين سوريا ولبنان في إطار استكمال الترتيبات المطلوبة لتجهيز البنية الاساسية اللازمة لنقل الغاز من مصر.

ويعيش لبنان منذ أبريل/نيسان الماضي نقصا حادا في الوقود المخصص لمعامل إنتاج الطاقة مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.