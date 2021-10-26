مقتل جندى وإصابة آخر فى انفجار عبوة ناسفة بالموصل

القاهرة - سامية سيد - لقي جندي عراقي مصرعه وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة على قطعات الجيش ضمن قضاء الحضر في الموصل.

وأفاد مصدر أمني عراقي في تصريحات نقلتها قناة (السومرية نيوز)، بأن "عبوة ناسفة انفجرت على قطعات الجيش أثناء تمشيط المنطقة؛ مما أسفر عن مصرع جندي وإصابة آخر ضمن قضاء الحضر في الموصل".

وكان مصدر في شرطة نينوى العراقية قد أعلن - يوم الجمعة الماضي - عن انفجار مخلفات حربية تعود لتنظيم (داعش) الإرهابي في قضاء تلعفر غرب الموصل، مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة آخر.