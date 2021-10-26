شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من «الشؤون الإسلامية» بتخصيص خطبة الجمعة عن «خطر الكهانة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجّه وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع في مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة 23 / 3 /1442هـ ، لتذكير الناس بخطر الكهانة، والتحذير من إتيان الكهّان وأمثالهم.

ونبه الخطباء إلى التركيز على بيان الوعيد المترتب على ذلك، ودعوة الناس إلى حفظ توحيدهم مما يناقضه أو ينقصه.