شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من «الشؤون الإسلامية» بتخصيص خطبة الجمعة عن «خطر الكهانة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجّه وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع في مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة 23 / 3 /1442هـ ، لتذكير الناس بخطر الكهانة، والتحذير من إتيان الكهّان وأمثالهم.
ونبه الخطباء إلى التركيز على بيان الوعيد المترتب على ذلك، ودعوة الناس إلى حفظ توحيدهم مما يناقضه أو ينقصه.
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